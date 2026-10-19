El fin de semana y esta madrugada tres personas murieron en accidentes de tránsito

Así lo detalló por Radio Salta el comisario Cristian Aguilera, director de Prensa de la Policía de Salta.

El domingo a las 9:15 chocaron un automóvil y una camioneta en la Ruta Provincial 33, a la altura del kilómetro 1.

El conductor del automóvil, un hombre de 54 años, falleció en el interior del rodado. Su acompañante, una mujer de 46 años, resultó ilesa.

El conductor de la camioneta, de 33 años, sufrió lesiones leves.

Se le realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo con 1,97 gramos de alcohol en sangre. Quedó a disposición de la justicia.

También este domingo, a las 10:40, colisionaron una camioneta y una motocicleta, en avenida Juan Domingo Perón, cerca de la rotonda del Colegio San Pablo. Ambos circulaban en el mismo sentido.

El conductor de la motocicleta, un hombre de 70 años, fue trasladado al Hospital San Bernardo, donde lamentablemente se confirmó su deceso.

Al conductor de la camioneta se le practicó el test de alcoholemia con resultado negativo.

Esta madrugada, se produjo el choque frontal entre un colectivo de larga distancia que circulaba hacia Jujuy y una motocicleta de 110 cc.

Sucedió a las 5:15 sobre la Ruta Nacional 34, cerca del Parque Industrial de General Güemes.

El conductor de la moto, un hombre mayor de edad y con posible residencia en la ciudad de Güemes, falleció en el acto tras la colisión frontal.

La motocicleta se incendió tras el impacto, por lo que debió intervenir personal de bomberos para sofocar el fuego.

Las pericias de criminalística determinarán la mecánica exacta del hecho.