En los controles viales del fin de semana se registraron 77 casos positivos de alcoholemia

La Policía Vial concretó este fin de semana operativos en distintos puntos de la provincia, para promover la conducción segura y responsable.

Los uniformados fiscalizaron 8.497 vehículos y sancionaron a 1.021 infractores a la normativa vial.

Además realizaron 5.925 test de alcoholemia, de los cuales 77 correspondieron a conductores con alcoholemia positiva.