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En los controles viales del fin de semana se registraron 77 casos positivos de alcoholemia

Si bien los conductores bajo los efectos del alcohol continúan siendo protagonistas de accidentes evitables, el número general de positivos se considera bajo en comparación al total de vehículos controlados.

19 / 10 / 2026

 

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La Policía Vial concretó este fin de semana operativos en distintos puntos de la provincia, para promover la conducción segura y responsable.

Los uniformados fiscalizaron 8.497 vehículos y sancionaron a 1.021 infractores a la normativa vial.

Además realizaron 5.925 test de alcoholemia, de los cuales 77 correspondieron a conductores con alcoholemia positiva.

 

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