Por el Día de la Madre aumentó la venta de carne pero no alcanzó las expectativas

"No fue lo que esperábamos", dijo con sinceridad y agregó que tal vez la cuestión climática influyó en los pobres números que se reflejaron luego en las cajas de los negocios.

Por otro lado, indicó que se puede observar un cambio en la preferencia del consumo del cliente por carnes que llegan envasadas al vacío e hipercongelados, algunos importados de Brasil.

"Son cortes más económicos y la gente comienza a preferirlos, por ese motivo", expresó Romano.