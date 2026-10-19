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Pese a un fallo cautelar, hay 25 edificaciones en la Reserva de Finca Las Costas

La Justicia libró decenas de intimaciones por violación de la medida de no innovar que rige desde fines de 2020. Buscan proteger a la cuenca que abastece de agua al 35% de la población del área metropolitana.

Salta Hoy

19 / 10 / 2026

 

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Finca Las Costas es una cuenca hídrica de cerca de 11.000 hectáreas ubicada al oeste de la ciudad de Salta que abastece de agua potable a entre el 30 y 40% de la población del área metropolitana. 

El dato reluce en el Plan de Seguridad del Agua, que elaboraron investigadores del Inenco, la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y el Conicet en 2012, y el Plan de Manejo de la Zona Baja, de 2011.

Esa función hídrica es la razón principal por la que la Provincia la declaró como Reserva Intangible en 1995 mediante el decreto 2327. Ese marco legal fue ampliado en 1998 con el decreto 488 y completado en 2007 a través del decreto 3741.

El abogado Nicolás Zenteno, quien preside el Comité de Gestión de la Reserva, explicó que Finca Las Costas es una reserva natural de uso múltiple cuya función principal y más importante es la conservación de las cuencas hidrográficas que abastecen de agua a toda la región metropolitana.

Es un bien a proteger, un recurso hídrico fundamental para el consumo y desarrollo de la población de la zona.

Sostuvo que en el año 2020, el gobierno provincial decidió interponer un recurso de amparo con el fin de frenar todo tipo de construcciones y poner freno al deterioro ambiental de la reserva.

Entre diciembre de 2020 y 2025: se observaron 25 nuevas edificaciones en una reserva federal "que no tiene dueños", remarcó Zenteno.

Descartó cualquier avance de San Lorenzo Chico hacia Las Costas. “Finca Las Costas seguirá siendo una reserva, donde no se puede vivir, tampoco se puede explotarla económicamente. Sólo habrá espacios para usos múltiples”, dijo el abogado.

 

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