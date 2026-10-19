Alcoholizado al volante: Conducía de manera temeraria con 3,15 gramos en sangre

[Foto gentileza El Vocero]

El hecho ocurrió el sábado, cerca de las 8:30, en la esquina de Pedro Palermo y 1 de Mayo, de esa localidad del departamento Anta.

El conductor, de 40 años, único ocupante del vehículo, registró un resultado impresionante de 3,15 gramos de alcohol en sangre.

El sujeto no provocó colisiones ni lesiones a terceros ni daños estructurales, pero el vehículo fue secuestrado y se le retuvo la licencia de conducir.

Además, circulaba sin cédula verde ni seguro obligatorio, sumando múltiples infracciones administrativas.



