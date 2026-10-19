Los turnos para el Hospital Materno Infantil se gestionan a través de su página web
Las solicitudes se realizan mediante el chat del sitio del Área Operativa Norte aonorte.gob.ar
Salta Hoy
19 / 10 / 2026
El canal de WhatsApp utilizado anteriormente fue dado de baja. Quienes no tengan acceso a internet pueden gestionar sus turnos por teléfono al 0800-555-7755.
La modificación del canal de atención responde a cambios en la política de precios de Meta, empresa propietaria de WhatsApp, para el uso de la plataforma por parte de organizaciones.
Tras casi tres años de funcionamiento, el nuevo esquema de costos llevó al hospital a trasladar la atención a un chat propio, sin costo adicional para los usuarios.
José Luis Ángel, responsable del área de comunicación y prensa del nosocomio solicitó a los pacientes y sus familiares, paciencia con el cambio de modalidad de turnero.