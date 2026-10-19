Insisten en que no se cierre la investigación por la muerte de Cordeyro La familia de Cordeyro insistirá en que no se cierre la investigación por la muerte ocurrida en el Cerro Elefante. "Las fracturas en las costillas y las raspaduras en el cuerpo no se condicen con un suicidio" dijo esta mañana el abogado Roberto Reyes. En diálogo con el programas "Buscando señales" indicó que desde la defensa de la familia del policía fallecido pedirá que se profundicen las investigaciones.