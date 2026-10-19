A horas del Día de la Madre, una mujer fue asesinada por su propio hijo

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

A horas del Día de la Madre, una mujer fue asesinada por su propio hijo

El nuevo caso de femicidio sucedió hoy a la 1:30 de la madrugada en una vivienda de Barrio Facundo Quiroga, de la localidad de Joaquín V. González. Por el hecho detuvieron a su hijo de 20 años como principal sospechoso.

Salta Hoy

19 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, a través de la delegación Joaquín V. González, tomó intervención ante el reporte de la muerte violenta de una mujer de 36 años, ocurrida durante las primeras horas de este lunes en una vivienda de barrio Facundo Quiroga de esa localidad.

García Pisacic se desplazó al lugar, para coordinar las tareas de personal de Criminalística, y dispuso que se realice autopsia para determinar la causa del deceso de manera fehaciente.

Por el hecho se detuvo a un hombre de 20 años, hijo de la víctima, como sospechoso.

Por Radio Salta, el comisario Cristian Aguilera, responsable del área de Prensa de la Policía de Salta agregó detalles del femicidio.

"Cuando el hijo comenzó a agredir a golpes a su madre, provocó que otra de las hijas llamara al 9-1-1", dijo el uniformado.

Agregó que fueron los vecinos quienes lograron reducir al violento sujeto en la misma casa donde ocurrió el ataque.

Sostuvo que la fatal agresión ocurrió luego que el hombre ingresara a la casa materna en estado de ebriedad.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO