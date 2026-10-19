A horas del Día de la Madre, una mujer fue asesinada por su propio hijo

La fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, a través de la delegación Joaquín V. González, tomó intervención ante el reporte de la muerte violenta de una mujer de 36 años, ocurrida durante las primeras horas de este lunes en una vivienda de barrio Facundo Quiroga de esa localidad.

García Pisacic se desplazó al lugar, para coordinar las tareas de personal de Criminalística, y dispuso que se realice autopsia para determinar la causa del deceso de manera fehaciente.

Por el hecho se detuvo a un hombre de 20 años, hijo de la víctima, como sospechoso.

Por Radio Salta, el comisario Cristian Aguilera, responsable del área de Prensa de la Policía de Salta agregó detalles del femicidio.

"Cuando el hijo comenzó a agredir a golpes a su madre, provocó que otra de las hijas llamara al 9-1-1", dijo el uniformado.

Agregó que fueron los vecinos quienes lograron reducir al violento sujeto en la misma casa donde ocurrió el ataque.

Sostuvo que la fatal agresión ocurrió luego que el hombre ingresara a la casa materna en estado de ebriedad.