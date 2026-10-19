El cáncer de mama es la primera causa de muerte entre mujeres

Durante el mes de octubre, el Ministerio de Salud Pública desarrolla una agenda provincial de actividades en el marco de la campaña “Octubre Rosa”, destinada a fortalecer la prevención y detección temprana del cáncer de mama.

Las acciones se realizan de manera articulada con hospitales, áreas operativas y el Programa de Promoción de la Salud, con propuestas destinadas a acercar información y facilitar el acceso a controles preventivos.

Así lo explicó Federico Cornejo, jefe del servicio de mamografía del Hospital San Bernardo.

Entre los principales factores asociados se encuentran la edad avanzada, la obesidad, la falta de actividad física, el consumo de alcohol y tabaco y determinados tratamientos hormonales post menopáusicos.

Asimismo, los antecedentes familiares requieren una valoración individual y un seguimiento adecuado por parte de los equipos de salud.

Cornejo dijo que el incremento del estrés es un factor desencadenante del cáncer de mama.

El profesional comentó que el servicio que él encabeza realiza 35 mamografías por dia.