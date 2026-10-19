El Cabildo se ilumina por el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama

La Municipalidad de Salta iluminará de rosa la fachada del Cabildo Histórico de la ciudad para acompañar la jornada de concientización sobre el cáncer de mama, que se conmemora cada 19 de octubre.

La iniciativa busca visibilizar la importancia de la prevención, los controles médicos periódicos y la detección temprana, fundamentales para el diagnóstico oportuno de la enfermedad.

A través de esta intervención simbólica, el edificio histórico se suma a las acciones de concientización que promueven el cuidado de la salud y el acompañamiento a quienes transitan esta enfermedad.

La iluminación podrá apreciarse hoy, lunes 19 de octubre, de 20 a 00 horas, en la explanada del Cabildo de Salta, ubicado en la Plaza 9 de Julio.