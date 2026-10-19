Demorado con más de 11 mil dosis de marihuana en barrio Portal de Güemes de Capital

La Policía de Salta, por medio de efectivos de la Subcomisaría de barrio Autódromo, demoró a un hombre mayor de edad por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.

La intervención se originó en el marco de una alerta al Sistema de Emergencias 911 por una persona en riesgo en barrio Portal de Güemes, en la zona este de la Capital.

Al llegar, los efectivos constataron la situación y, posteriormente, detectaron tres envoltorios en una de las habitaciones del domicilio. Se dio intervención a Drogas Peligrosas.

En consecuencia, se secuestraron 11.920 dosis de marihuana.

Intervino la Unidad de Flagrancia.