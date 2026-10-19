Este sábado 24 los cementerios estarán cerrados por tareas de fumigación
Los trabajos de higiene y saneamiento se realizarán desde las 14 hs en ambas dependencias, Santa Cruz y San Antonio de Padua. Las tareas se retomarán con normalidad el domingo de 7 a 19 hs, y de 7 a 13 hs para trámites administrativos.
Salta Hoy
19 / 10 / 2026
La Municipalidad informa a la comunidad en general que este sábado 24, a partir de las 14 hs, los cementerios De La Santa Cruz y San Antonio de Padua permanecerán cerrados por tareas de mantenimiento, higiene y seguridad.
Durante la jornada se hará la correspondiente fumigación para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya y evitar la presencia de insectos, alimañas y roedores.
La atención y las tareas habituales se retomarán de manera normal el domingo 25 de 7 a 19 hs y de 7 a 13 para trámites administrativos.