Feria Nacional de Ciencias 2026: Salta viaja a Jujuy para participar en el eje Arte

La delegación salteña viajará rumbo a San Salvador de Jujuy para participar en la Instancia Nacional de la Feria de Educación en Ciencias, Arte, Matemática y Tecnología 2026 - Eje Arte, que reunirá a estudiantes y docentes representantes de todo el país entre el 20 y el 23 de octubre en el complejo Ciudad de las Artes.

Los cuatro proyectos representantes de la provincia pertenecen a instituciones de Cafayate, San Carlos, Guachipas y Aguaray. Más allá de una instancia de evaluación, llegar a la Feria Nacional marca el cierre de un proceso pedagógico transformador. Este encuentro federal ofrece un espacio único para compartir trabajos, debatir, intercambiar experiencias y enriquecer saberes entre docentes y estudiantes de todo el país.

Los proyectos que representarán a Salta en la Fase Artística son:

Corazón de pluma es un proyecto del Nivel Inicial (salas de 4 y 5 años) de la Escuela N° 4.358 “Doctor Nicolás Avellaneda” de Cafayate, que surge a partir de la pregunta ¿Por qué nuestros antepasados bailaban comparsa? La comparsa salteña es clave en la identidad cultural al combinar las raíces de los pueblos originarios con la tradición hispánica. A través de talleres prácticos e interactivos, la propuesta busca revalorizar la cultura local y promover el disfrute mediante el arte y el movimiento.

Arte a la vuelta de la esquina es un proyecto de Nivel Primario de la Escuela N° 4.362 “Domingo Faustino Sarmiento” de Animaná, que busca acercar a la comunidad educativa al patrimonio cultural y artístico local.

Dado que las calles de Animaná llevan nombres de destacados artistas argentinos, los estudiantes investigan sus vidas y obras integrando la observación del entorno, la expresión artística y el trabajo colaborativo. Así, la propuesta demuestra que el arte también habita en las calles cotidianas, transformando el espacio diario en una experiencia de aprendizaje y descubrimiento.

Caminos de tiza y barro es un proyecto artístico e interdisciplinario del Colegio Secundario Rural N° 5.213 (Los Sauces, Guachipas), que surge a partir de los caminos que conectan a la comunidad. Los estudiantes investigaron su territorio y reunieron relatos, fotografías y testimonios. Usando el arte como herramienta y elementos del entorno como el barro y las piedras, es una experiencia sensorial y reflexiva que fortaleció la identidad, el aprendizaje y la participación comunitaria.

El eje Arte incluye, además, un proyecto temático centrado en la Educación Alimentaria (correspondiente al eje Ciencias) que aborda el tema “Arte Culinario”.

Dentro de esta propuesta se encuentra Potencia Oculta, un proyecto de Nivel Secundario desarrollado por la E.E.T. N° 3.143 de Aguaray. Esta iniciativa investiga el aprovechamiento del suero de leche a través de la química, la microbiología y la tecnología alimentaria.

Aplicado al contexto productivo de Salta, integra saberes científicos para transformar este subproducto en un recurso de valor nutricional, ambiental y económico, promoviendo la economía circular y el desarrollo local.

El calendario de Feria Nacional continúa

Tras la Fase Artística realizada en Jujuy, se llevará a cabo la Fase de Ciencia y Tecnología en la provincia de Córdoba, del 22 al 27 de noviembre. Salta estará representada por diez proyectos de investigación escolar.

La Coordinación de Ciencia y Tecnología reconoce la dedicación de cada estudiante, docente y equipo directivo que refleja el espíritu de creatividad, indagación e innovación de Salta en los escenarios nacionales.