La Policía Vial detectó y sancionó a más de mil conductores durante el fin de semana
El trabajo se realizó durante controles vehiculares fijos y móviles desplegados en distintos puntos de la provincia. Se realizaron 5.925 test de alcoholemia, de los cuales 77 dieron resultado positivo; los conductores fueron sancionados.
Salta Hoy
19 / 10 / 2026
La Subsecretaría de Seguridad Vial coordinó el trabajo preventivo y operativo realizado por la Policía Vial en distintos puntos de control de la provincia, con la finalidad de promover la conducción segura y responsable.
En ese contexto, efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial fiscalizaron durante el fin de semana 8.497 vehículos y sancionaron a 1.021 infractores a la normativa vial.
Se realizaron 5.925 test de alcoholemia, de los cuales 77 correspondieron a conductores con alcoholemia positiva.
La Subsecretaría de Seguridad Vial coordina diariamente estos operativos preventivos junto a la Policía de Salta, con el objetivo de reforzar los controles en las principales vías de circulación y promover una conducción responsable y segura.