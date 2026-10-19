La Policía Vial detectó y sancionó a más de mil conductores durante el fin de semana

La Subsecretaría de Seguridad Vial coordinó el trabajo preventivo y operativo realizado por la Policía Vial en distintos puntos de control de la provincia, con la finalidad de promover la conducción segura y responsable.

En ese contexto, efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial fiscalizaron durante el fin de semana 8.497 vehículos y sancionaron a 1.021 infractores a la normativa vial.

Se realizaron 5.925 test de alcoholemia, de los cuales 77 correspondieron a conductores con alcoholemia positiva.

La Subsecretaría de Seguridad Vial coordina diariamente estos operativos preventivos junto a la Policía de Salta, con el objetivo de reforzar los controles en las principales vías de circulación y promover una conducción responsable y segura.