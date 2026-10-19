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Toda la programación

Halloween en el Parque Sur: tarde de juegos, diversión y sustos

La cita es para el sábado 31 del corriente por la tarde. Habrá música, juegos, personajes, desfile de disfraces, concursos, premios y sorpresas. 

Salta Hoy

19 / 10 / 2026

 

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La Agencia de Contención y Desarrollo Comunitario está abocada a la organización de “Halloween, dulce o truco”, que se realizará el próximo sábado 31 en el Parque Sur, de 17 a 21.30, con entrada libre y gratuita. Se trata de una jornada recreativa destinada a niñas, niños, familias y público en general, que se realizará el sábado 31 de octubre, de 17 a 21.30, con entrada libre y gratuita.

La propuesta incluirá espectáculos en vivo con la participación de la animadora Flor, del Mago Deka y Fabio Pérez Paz con El Duende Amigo. No faltará la música, juegos, personajes, desfile de disfraces, concursos, premios y sorpresas.

Además, bajo la consigna “No lo compres, invéntalo”, en esta jornada se promoverá la creación de disfraces artesanales y con materiales reutilizados, incentivando la creatividad y la participación familiar. “Esta iniciativa, se explicó, busca transformar el espacio público en un lugar de encuentro, imaginación y diversión para toda la comunidad”.

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