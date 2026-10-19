Se intensifica la formación integral para inspectores de Tránsito en distintos municipios

El Ministerio de Seguridad, mediante la Subsecretaría de Seguridad Vial, llevó adelante una jornada extendida de capacitación destinada a los agentes municipales de Salvador Mazza, Tartagal y General Mosconi, para la actualización de conocimientos destinados al personal de Tránsito.

Los capacitadores hicieron especial énfasis en el marco de la ley nacional 24449/95 y la ley provincial 7846/14 profundizando conocimientos sobre Protocolos de control y fiscalización, Ética profesional, Resolución de conflictos en materia fiscalización, alcoholemia y elementos de seguridad, entre otros temas.

Con más de 50 inspectores se realizó la práctica de campo en conjunto con personal de la Sección de Seguridad Vial Tartagal a cargo de Lucas Martínez y 4 efectivos a su cargo.

La jornada teórica, desarrollada en el Centro Cultural Profesor Salvador Mazza, estuvo a cargo de los capacitadores de la Subsecretaría de Seguridad Vial, Emilio López y Jorge Ríos.

Participaron de la actividad el secretario de Gobierno del municipio de Salvador Mazza, Marcos Garnica, los directores de Tránsito por el municipio anfitrión, Leticia Hurtado, de General Mosconi, Mario Guerra y de Tartagal, Antonio Sardina.