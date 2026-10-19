Niños de Nivel Inicial descubren la astronomía mediante el juego

Los estudiantes del turno tarde de la Escuela de Nivel Inicial Nº 4.872 del barrio El Huaico formaron parte de la propuesta «Exploradores del Universo». La iniciativa, enmarcada en la Semana Mundial del Espacio, promovió el aprendizaje desde el juego con el apoyo de la Fundación Wara Punco.

La jornada se realizó dentro del proyecto «Ciencia en Movimiento», impulsado por la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas y de Prevención de la Violencia en las Escuelas. Con experiencias como la simulación de sombras, la observación del cielo y la creación de «Cajas Lunares», aprendieron sobre las fases de la Luna y armaron un Rincón de Astronomía en el aula.

La Fundación Wara Punco sumó telescopios para mostrar su funcionamiento y coordinó un taller para construir visores con materiales reciclados. De esta forma, la escuela y las familias acompañaron los primeros pasos de la infancia en el mundo de la ciencia.