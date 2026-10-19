El Papa León XIV retomará su agenda con una audiencia general este miércoles

El Papa León XIV retomará sus actividades públicas este miércoles con la celebración de la audiencia general en la Plaza de San Pedro, según informó este lunes la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El pontífice continúa su recuperación en el Palacio Apostólico Vaticano, luego de recibir el alta médica el sábado.

El regreso a su agenda se produce después de cinco días de hospitalización en el Policlínico Gemelli de Roma, donde fue operado el martes por un adenocarcinoma de pulmón.

El domingo, León XIV volvió a dirigirse a los fieles al rezar el Ángelus desde una ventana del Palacio Apostólico. Unas 15.000 personas se congregaron en la Plaza de San Pedro para saludarlo y expresarle su afecto y apoyo.

La audiencia general, confirmada para el miércoles

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que el Papa celebrará la audiencia general de este miércoles por la mañana en la Plaza de San Pedro.

Sin embargo, todavía no se conocen detalles sobre la modalidad del encuentro ni se confirmó si León XIV realizará el habitual recorrido entre los fieles a bordo del papamóvil.

Permanecerá en el Vaticano durante su recuperación

Por el momento, el pontífice no viajará a su residencia de Castel Gandolfo, donde desde el comienzo de su pontificado solía permanecer desde los lunes hasta el martes por la noche para trabajar y descansar.

En cambio, continuará en el Vaticano mientras avanza su recuperación posoperatoria.

Según declaró a los medios vaticanos Stefano Margaritora, el cirujano que lo intervino, el proceso de recuperación podría extenderse durante unos diez días.