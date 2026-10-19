Argentina perdió por penales ante Francia en la final del Mundial de hockey sobre patines

La Selección argentina de hockey sobre patines terminó subcampeona del Mundial 2026 tras perder ante Francia en una final que se resolvió por penales. El encuentro, disputado este domingo 18 de octubre en Asunción, Paraguay, finalizó 2 a 2 después del tiempo reglamentario y el suplementario. En la definición, el conjunto europeo se impuso 2 a 1 y consiguió una consagración histórica.

El equipo dirigido por José Luis “Negro” Páez buscaba conquistar el séptimo campeonato mundial de su historia, pero volvió a encontrarse con un rival que ya lo había derrotado durante el torneo. Francia, que también había vencido a la Argentina en el debut de la fase de grupos, cerró su participación con el primer título mundial masculino de su historia.

Los goles argentinos fueron convertidos por Ezequiel Mena y Lucas Martínez, mientras que Bruno Di Benedetto y Roberto Di Benedetto marcaron para Francia. La igualdad se sostuvo durante el alargue, por lo que ninguno de los dos seleccionados pudo resolver el encuentro antes de la definición desde el punto penal. Allí, el conjunto francés logró la diferencia que le permitió quedarse con el campeonato.

Para la Albiceleste, el desenlace significó cerrar otra participación entre los mejores del mundo, aunque sin alcanzar el objetivo de recuperar la corona. Argentina disputó su cuarta final mundialista consecutiva, después de las definiciones de 2019, 2022 y 2024. De esa serie, logró el título en San Juan 2022, cuando celebró ante su público.

