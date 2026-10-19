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Iniciaron las inscripciones para el Pre Cosquín 2027 sede Salta

El certamen de canto y danza tendrá sus instancias selectivas el viernes 23 y sábado 24 de octubre en el Teatro Municipal, Avda. Paraguay 1240. La convocatoria está destinada a artistas que quieran demostrar su talento y competir por un lugar en la delegación salteña que viajará a Cosquín.   

Salta Hoy

19 / 10 / 2026

 

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La Municipalidad de Salta acompaña la realización del Pre Cosquín 2027 sede Salta, organizado por la Fundación Educación Nativa.

El Teatro Municipal se prepara para recibir dos jornadas de música, canto y danza, en las que los concursantes demostrarán su talento ante el jurado en los rubros solista vocal, dúo vocal, conjunto vocal, solista instrumental, conjunto instrumental, solista de malambo masculino, solista de malambo femenino, conjunto de malambo, pareja de baile tradicional, pareja de baile estilizada, conjunto de baile folklórico y canción inédita.

El jurado de danza estará integrado por José Demelchiorre, Analía Medina y Juan Carlos Vilca. En música, serán los encargados de evaluar las presentaciones Carlos Fernando Vargas, Miguel “Cuervo” Villalba y Fabián Herrera. Ellos serán los encargados de definir a la delegación que representará a Salta en el 55º Certamen para Nuevos Valores de Cosquín, que se desarrollará del 4 al 18 de enero de 2027, sobre el emblemático escenario Atahualpa Yupanqui, en la plaza Próspero Molina.

El Pre Cosquín busca reconocer y proyectar el talento de artistas de todo el país que presentan propuestas de raíz folklórica en música y danza, brindándoles la posibilidad de llegar a la 67° edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, que se celebrará del 23 al 31 de enero de 2027.

Las inscripciones se realizan de manera presencial en San Luis 1925, de 19 a 21 horas. Para solicitar información, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 3876407950 – 3874662580
 

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