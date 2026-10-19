Arranca la LAB: Los Infernales reciben hoy a Hindú de Córdoba en el Estadio Delmi

Salta Basket comenzará a desandar una nueva temporada, la 2026/2027, en la segunda división del básquet nacional: la Liga Argentina de Básquet (LAB). En su fortaleza, el Estadio Delmi, los salteños recibirán al equipo cordobés de Hindú, que llegará a La Linda tras visitar esta noche a Jujuy Básquet en el Estadio Federación de esa capital.

Las entradas para acompañar y alentar a Los Infernales en el debut de la liga estarán a la venta en las boleterías del estadio desde las 19.30 de este lunes, las mismas tienen un valor de 10 mil pesos, menores de 12 años con entrada libre. Un espectáculo de primerísimo nivel que sigue siendo una linda propuesta deportiva en la provincia junto al elenco norteño.

Tras una pretemporada que, según el entrenador en jefe Ariel Rearte, salió como estaba planificada, con dos amistosos de fuste en Santiago del Estero, el representante salteño llegará en óptimas condiciones para el debut del lunes por la noche.

"El equipo se preparó muy bien, hemos podido completar la planificación de pretemporada sin inconvenientes", había señalado Rearte en diálogo con el área de comunicación del equipo. Además, destacó que los amistosos permitieron evaluar el funcionamiento colectivo y trabajar sobre los aspectos que el cuerpo técnico consideraba necesario reforzar.

Por su parte, uno de los referentes del elenco, el salteño oriundo de la localidad de El Bordo, Diego Peralta, dejó sus sensaciones. “Para el primer partido y me parece que también para toda la temporada, será innegociable la garra y la entrega”.

Este lunes desde las 21.30 Salta Basket comenzará a desandar una nueva temporada, la 2026/2027, en la segunda división del básquet nacional: la Liga Argentina de Básquet (LAB). En su fortaleza, el Estadio Delmi, los salteños recibirán al equipo cordobés de Hindú, que llegará a La Linda tras visitar esta noche a Jujuy Básquet en el Estadio Federación de esa capital.

Las entradas para acompañar y alentar a Los Infernales en el debut de la liga estarán a la venta en las boleterías del estadio desde las 19.30 de este lunes, las mismas tienen un valor de 10 mil pesos, menores de 12 años con entrada libre. Un espectáculo de primerísimo nivel que sigue siendo una linda propuesta deportiva en la provincia junto al elenco norteño.

Tras una pretemporada que, según el entrenador en jefe Ariel Rearte, salió como estaba planificada, con dos amistosos de fuste en Santiago del Estero, el representante salteño llegará en óptimas condiciones para el debut del lunes por la noche.

"El equipo se preparó muy bien, hemos podido completar la planificación de pretemporada sin inconvenientes", había señalado Rearte en diálogo con el área de comunicación del equipo. Además, destacó que los amistosos permitieron evaluar el funcionamiento colectivo y trabajar sobre los aspectos que el cuerpo técnico consideraba necesario reforzar.

Por su parte, uno de los referentes del elenco, el salteño oriundo de la localidad de El Bordo, Diego Peralta, dejó sus sensaciones. “Para el primer partido y me parece que también para toda la temporada, será innegociable la garra y la entrega”.

