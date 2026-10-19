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Pami: clínicas suspenderán la atención a los afiliados

Entre diciembre de 2022 y julio pasado la inflación general duplicó el porcentaje de aumentos de aranceles. 

Argentina

19 / 10 / 2026

 

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Un grupo de entidades que reúnen a centros de salud anunció que se suspenderá la atención a afiliados al Pami por 48 horas en clínicas privadas. Será el miércoles y el jueves próximos, en reclamo de una actualización de los montos cobrados por los servicios y de cambios en las condiciones en los contratos, que, por ejemplo y según directivos del sector, establecen cupos para determinadas prácticas en cada institución.

Con la medida de suspensión -que no alcanza a la atención de emergencias-, las entidades dicen buscar "una respuesta urgente que permita sostener las prestaciones" y evitar un mayor deterioro que, según indican, no se limitaría a la población del Pami, sino que se extendería al sistema sanitario en general.

Según dijeron fuentes del sector, entre diciembre de 2023 y julio de este año, al tiempo que la inflación general fue de 241,8%, la cápita que paga el Pami subió nominalmente un 110,55% en promedio. Por eso, haría falta una suba de 62% para que la variación de los aranceles quedara empatada con la que tuvieron los precios de la economía en general, si se toma como punto de partida el mes en el que asumió el actual Gobierno.

Sin embargo, el retraso se acumula desde antes. Según cálculos basados en un informe sectorial, lo pagado por la obra social por las principales prestaciones debería aumentar más de 90% para equiparar la inflación que hubo hasta junio pasado desde el inicio de 2023 (el año en el que el IPCdel Indec avanzó un 211,4%).

La suspensión de servicios por 48 horas fue anunciada por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), la Asociación Civil Salud Federal y la agrupación Clínicas de la Patagonia. En total, esas instituciones representan a más de 100 entidades de diferentes partes del país.

"La decisión llega después de muchos meses de gestiones en los que no prosperaron las instancias de diálogo impulsadas por las cámaras y mantenidas con autoridades de la obra social de los jubilados y del Ministerio de Salud", señala el comunicado.

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