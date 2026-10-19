Milei viaja a España para apoyar a la ultraderecha

El presidente Javier Milei iniciará una gira internacional hacia España en un contexto de crecientes protestas sociales en el continente europeo.

El jefe de Estado argentino concentrará su agenda política y académica en la ciudad de Madrid, donde combinará disertaciones de índole económica con una serie de encuentros orientados a fortalecer su posicionamiento ideológico internacional.

Agenda académica sobre la Escuela Austríaca

El programa de actividades del mandatario arrancará en el Fórum Europa de Nueva Economía Fórum, en una exposición presentada por el economista Daniel Lacalle.

Posteriormente, participará de la apertura de la Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca, organizada por la Universidad Rey Juan Carlos.

Durante el congreso académico, el Presidente prevé reunirse con el catedrático Jesús Huerta de Soto, a quien considera uno de sus principales mentores intelectuales. La delegación oficial contará con la presencia del vocero presidencial, Adrián Ravier, especialista en la materia y encargado de acompañar al jefe de Estado en el itinerario.

Reunión con Díaz Ayuso y escenario electoral

En el plano político, el mandatario argentino mantendrá una audiencia con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El encuentro representa una nueva señal de alineamiento entre ambos dirigentes conservadores, tras la distinción oficial que la funcionaria le otorgó en la Real Casa de Correos durante 2024.

La visita se desarrollará en el tramo previo a las elecciones generales fijadas para noviembre en la nación europea por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Aunque el cronograma inicial contemplaba contactos con referentes locales, de momento no está confirmada una reunión con el titular de Vox, Santiago Abascal, debido a compromisos del dirigente en el interior del país.