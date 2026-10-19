Bagayeros cortan el puente internacional de Salvador Mazza
La medida de fuerza se extenderá durante toda la jornada de este lunes. Los trabajadores informales bolivianos reclaman en contra de las nuevas restricciones aduaneras.
Salta Hoy
19 / 10 / 2026
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Afirman que la normativa de ARCA generó un fuerte malestar en la economía de la zona de frontera.
Los manifestantes exigen respuestas y la intervención de las autoridades competentes.
El corte genera importantes complicaciones para circular hacia Bolivia.