Demanda colectiva contra una empresa por aplicar tasas usureras de 733%

Según la denuncia, la empresa otorgó préstamos con tasas de interés anuales de hasta el 733%.

Las pruebas surgen de las propias declaraciones juradas presentadas por la firma ante la Dirección General de Rentas.

Protectora, entidad representada por el abogado Daniel Paganetti, solicitó la nulidad de las cláusulas y una multa de 1.000 millones de pesos.

Además, pidió la intervención de la justicia penal para investigar el posible delito de usura.