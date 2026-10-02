 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Demanda colectiva contra una empresa por aplicar tasas usureras de 733%

La presentó la asociación Protectora contra la firma Bazar Avenida. La entidad exige suspender los embargos de sueldos aplicados a más de 700 empleados públicos.

Salta Hoy

02 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Según la denuncia, la empresa otorgó préstamos con tasas de interés anuales de hasta el 733%.

Las pruebas surgen de las propias declaraciones juradas presentadas por la firma ante la Dirección General de Rentas. 

Protectora, entidad representada por el abogado Daniel Paganetti, solicitó la nulidad de las cláusulas y una multa de 1.000 millones de pesos.

Además, pidió la intervención de la justicia penal para investigar el posible delito de usura.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO