Volcó una camioneta en la RP 36: el conductor tenía 3,59 gramos de alcohol en sangre

La Toyota Hilux era guiada por un hombre de 42 años, con domicilio en Campo Quijano, quien iba acompañado por un hombre de 30 años.

Por causas que se investigan la camioneta perdió el control sin intervención de otros vehículos, despistó hacia la banquina y quedó volcada de costado en la Ruta provincial 36.

El resultado del test de alcoholemia arrojó 3,59 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor altísimo teniendo en cuenta que niveles superiores a 3 suelen asociarse con pérdida de conocimiento o coma etílico.

El conductor y su acompañante sufrieron traumatismo encéfalo craneano y politraumatismos, fueron derivados al Hospital Joaquín Corbalán y se encuentran fuera de peligro.

“Se salvaron de milagro y afortunadamente no hubo terceros afectados, considerando que a esa hora de la noche el flujo vehicular hacia el Valle de Lerma es intenso”, dijo una fuente informativa a Radio Salta.

Cifras y casos extremos registrados en Salta y en el país

En 2025, en la Ruta provincial 5 de Salta, se había registrado a un camionero con 4,71 g/l, quien llamativamente podía mantenerse en pie y responder preguntas.

En 2022 en General Roca, Río Negro, hay un registro de 6,26 g/l siendo el más alto del país.

Ese mismo año, en Neuquén y Necochea (provincia de Buenos Aires), las estadísticas indican que conductores arrojaron 5,79 g/l y 5,5 g/l respectivamente.