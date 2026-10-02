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Una mujer, la única internada tras el accidente de Cerrillos

El atropello masivo que dejó 13 personas afectadas el miércoles pasado  por la noche sigue en investigación por parte de la justicia.

Salta Hoy

02 / 10 / 2026

 

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Entre los heridos había menores de edad, que fueron atendidos en el Hospital Materno Infantil, donde recibieron el alta médica en las últimas horas. 

Fuentes informativas del hospital San Bernardo, indicaron que todos los adultos volvieron a sus hogares, salvo una mujer quien permanece internada en la sala del Servicio de Cirugía, tras una intervención quirúrgica. 

La paciente se encuentra hoy  bajo supervisión, estable y fuera de peligro. 


 

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