Una mujer, la única internada tras el accidente de Cerrillos

Entre los heridos había menores de edad, que fueron atendidos en el Hospital Materno Infantil, donde recibieron el alta médica en las últimas horas.

Fuentes informativas del hospital San Bernardo, indicaron que todos los adultos volvieron a sus hogares, salvo una mujer quien permanece internada en la sala del Servicio de Cirugía, tras una intervención quirúrgica.

La paciente se encuentra hoy bajo supervisión, estable y fuera de peligro.



