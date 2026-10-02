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Aseguran que los salteños no cuidan su salud dental

“Hace falta educar a la población para que el paciente le de importancia real al cuidado de su boca como en otros lugares del mundo”, dijo por Radio Salta, el odontólogo Juan Carlos Maidana, director de cursos de postgrado de la Asociación Odontológica Salteña.

Salta Hoy

02 / 10 / 2026

 

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Al momento de hablar de las Segundas Jornadas Interinstitucionales Odontológicas Científicas y Sociales, que se llevan adelante en la sede de la Asociación, Mena comentó que son 150 los inscriptos del encuentro y que el mismo tiene modalidad  presencial y también por zoom.

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