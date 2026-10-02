Excelente música pro estudio de jóvenes de la Puna

Será el próximo 6 de octubre en la Fundación Salta, ubicada en General Güemes 434, según comentó Daniel Canónica, presidente de la Fundación Alfarcito.

Explicó que las entradas se pueden adquirir en la página web de Fundación Alfarcito y también de forma presencial en General Güemes 434.

En el hall del Teatro, el día del concierto, se venderán artesanías realizadas por pobladores de Alfarcito y parajes cercanos además del libro escrito por el mismo Padre Chifri denominado “Después del abismo”.