Emiten alerta amarilla por viento Zonda en los Valles y vientos intensos en la Puna

La zona de cobertura comprende los Valles de los departamentos Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y Valles de San Carlos.

El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h.

El fenómeno climático puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Por otro lado, el organismo nacional también emitió un alerta amarillo por vientos intensos en la Puna de los departamentos Cachi, La Poma, Los Andes, y Molinos.

El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h en alta montaña.