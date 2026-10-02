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Emiten alerta amarilla por viento Zonda en los Valles y vientos intensos en la Puna

El fenómeno se espera para la tarde de este sábado 3 de octubre, según lo indica el Servicio Meteorológico Nacional.

Salta Hoy

02 / 10 / 2026

 

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La zona de cobertura comprende los Valles de los departamentos Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y Valles de San Carlos.

El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h. 

El fenómeno climático puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Por otro lado, el organismo nacional también emitió un alerta amarillo por vientos intensos en la Puna de los departamentos Cachi, La Poma, Los Andes, y Molinos. 

El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h en alta montaña.

 

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