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Mujeres infieles ahora usan la IA para tener más citas online

Se trata de la conclusión a la que llegó una aplicación dedicada especialmente a encuentros amorosos o sexuales denominada “Gleeden”.

Salta Hoy

02 / 10 / 2026

 

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“Se realizaron varias encuestas y se puedo saber que el 70% de las usuarias recurrieron a la Inteligencia Artificial para mejorar sus biografías y así conseguir más “matches” la palabra inglesa que denomina las “coincidencias para formar algún tipo de pareja con otras personas”, comentó la psicóloga y sexóloga Florencia Pollicita.

La profesional dijo por Radio Salta que la aplicación no está pensada exclusivamente para féminas infieles.

“Principalmente se busca dar más valor a las mujeres y la libertad de elección que todas tienen”, manifestó.

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