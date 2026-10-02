Mujeres infieles ahora usan la IA para tener más citas online

“Se realizaron varias encuestas y se puedo saber que el 70% de las usuarias recurrieron a la Inteligencia Artificial para mejorar sus biografías y así conseguir más “matches” la palabra inglesa que denomina las “coincidencias para formar algún tipo de pareja con otras personas”, comentó la psicóloga y sexóloga Florencia Pollicita.

La profesional dijo por Radio Salta que la aplicación no está pensada exclusivamente para féminas infieles.

“Principalmente se busca dar más valor a las mujeres y la libertad de elección que todas tienen”, manifestó.