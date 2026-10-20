Bagayeros levantaron el bloqueo del puente internacional de Salvador Mazza
La protesta había comenzado este lunes por las nuevas restricciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Salta Hoy
20 / 10 / 2026
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La Asociación Bagayeros Gran Chaco de San José de Pocitos, Bolivia, aceptó suspender la medida durante 15 días.
En ese plazo esperan avances en las gestiones entre autoridades de ambos países y el compromiso quedó asentado en un acta firmada por representantes bolivianos.
Tras la liberación del paso, ayer cerca del mediodía comenzaron a circular colectivos y camiones que estaban varados.
La protesta quedó suspendida, aunque los trabajadores mantienen sus reclamos contra las restricciones al traslado de mercaderías.