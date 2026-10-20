Bagayeros levantaron el bloqueo del puente internacional de Salvador Mazza

La Asociación Bagayeros Gran Chaco de San José de Pocitos, Bolivia, aceptó suspender la medida durante 15 días.

En ese plazo esperan avances en las gestiones entre autoridades de ambos países y el compromiso quedó asentado en un acta firmada por representantes bolivianos.

Tras la liberación del paso, ayer cerca del mediodía comenzaron a circular colectivos y camiones que estaban varados.

La protesta quedó suspendida, aunque los trabajadores mantienen sus reclamos contra las restricciones al traslado de mercaderías.