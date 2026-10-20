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Conmoción en Anta por el caso de la madre asesinada por su hijo

Según la investigación, el ataque se produjo con golpes de puño y una silla. El joven de 21 años se encuentra detenido y será imputado hoy. Es investigado por la muerte de su madre, de 38, en Joaquín V. González.

Salta Hoy

20 / 10 / 2026

 

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El hecho ocurrió el lunes pasado cerca de la 1:20 de la madrugada, justo después de finalizar el Día de la Madre.

La madre ya se encontraba durmiendo cuando el hijo llegó al hogar alcoholizado. 

Tras una discusión y una serie de insultos, la mujer buscó refugio en la habitación de su hija de 16 años, cuando se produjo el brutal ataque.

La autopsia preliminar atribuyó la muerte a un traumatismo encéfalo craneano grave. 

Aunque inicialmente hubo versiones sobre el uso de un arma blanca, se confirmó que el ataque fue a golpes.

La fiscal penal de Anta, María Celeste García Pisacic, está a cargo de la causa. 

Ya se cumplieron los pasos legales y el cuerpo fue entregado a la familia para su inhumación.

El caso generó una profunda preocupación en los vecinos de Joaquín V. González. 

La comunidad exige al municipio mayor prevención y medidas urgentes para abordar el consumo problemático de drogas y alcohol. 


 

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