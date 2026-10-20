Se conoció el primer caso de mordedura de perro que estaba al cuidado de un vecino

Anoche cerca de las 23:00, su hija llegó a la vivienda y lo encontró herido con mordeduras en las manos, brazos y el rostro.

Fue trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo.

A pesar de ser vecinos, el animal reaccionó de forma agresiva al encontrarse en un entorno ajeno y a solas con una persona que no era su dueño.

El caso alerta sobre la importancia de tomar precauciones al cuidar animales ajenos.



