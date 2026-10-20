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Se conoció el primer caso de mordedura de perro que estaba al cuidado de un vecino

Radio Salta confirmó que ocurrió en el pasaje Cafayate, zona oeste de Salta Capital. El damnificado es un hombre de 81 años, quien cuidaba en su domicilio al animal, que pertenece a una vecina a quien le hacía un favor.

Salta Hoy

20 / 10 / 2026

 

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Anoche cerca de las 23:00, su hija llegó a la vivienda y lo encontró herido con mordeduras en las manos, brazos y el rostro. 

Fue trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo. 

A pesar de ser vecinos, el animal reaccionó de forma agresiva al encontrarse en un entorno ajeno y a solas con una persona que no era su dueño.

El caso alerta sobre la importancia de tomar precauciones al cuidar animales ajenos.

 


 

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