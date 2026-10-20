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Amparo judicial para frenar la resolución de ARCA que restringe el comercio en la frontera

La medida fue presentada por las autoridades de Aguas Blancas y Salvador Mazza.

Salta Hoy

20 / 10 / 2026

 

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El planteo cuestiona la Resolución General 5910/2026 y solicita una medida cautelar mientras se analiza su legalidad. La normativa fija un límite diario y excluye determinados productos del régimen de tráfico vecinal fronterizo.

"Con esta resolución, los comercios de fronteras pasamos a ser drugstore y eso no está bien", dijo Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas en la entrevista con Radio Salta.

"Pensamos que la persona que decidió tomar esta medida es alguien que busca que los grandes exportadores se queden con el comercio de la frontera", criticó el interventor.

 

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