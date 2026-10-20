Ni con el Día de la Madre se logró repuntar el consumo

Lo dijo por Radio Salta, Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta.

"Al día 10 de cada mes la gente se gasto toda la plata", indicó.

Por otro lado aseguró que son muy positivos para el sector los acuerdos y las líneas de créditos presentados por el gobierno de la provincia y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

"A muchos colegas esos préstamos les ayudarán, pero aquí necesitamos una urgente reforma tributaria y además algo para que las ventas se reactiven realmente", indicó.

Finalmente dijo que cada día se suman nuevos comercios ilegales al circuito mercantil argentino. "Con las cifras de los intereses que debemos pagar a ARCA, prácticamente es una invitación a dejar la legalidad", manifestó Herrera.