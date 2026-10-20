Comenzó hoy el traslado del histórico puente metálico sobre el río Vaqueros

El operativo podría extenderse hasta el jueves 22 o el viernes 23 de octubre.

La reubicación forma parte de las obras para mejorar la circulación vehicular.

Federico Casas, responsable de Vialidad Nacional, indicó que el puente fue dividido en tres partes.

"En estos momentos comenzó el traslado del sector central. Es una tarea titánica si tenemos en cuenta que cada tramo tiene un peso aproximado de 85 toneladas", sostuvo.

Casas indicó que las obras en el puente y la autopista en Vaqueros se demoraron por reconexión de sistema eléctrico y de gas.

Ante los reclamos de los vecinos vaquereños por el desvío establecido en la zona de costanera, confirmó que los primeros días de noviembre se podrá circular nuevamente por la avenida San Martín.

Por otro lado indicó que la obra de la nueva traza de la Ruta Nacional 51 avanza a muy buen ritmo.

"Estamos trabajando con 36 equipos en una nueva traza con menos pendientes y curvas", manifestó.

Finalmente se refirió a la Ruta Nacional 40: "Tuvimos que rescindir el contrato en el 2023", recordó Casas y mencionó que en estos momentos se encuentra finalizando lo que quedaba pendiente con fondos del presupuesto provincial.