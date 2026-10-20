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La Policía encontró a una niña de 12 años que era buscada por su familia en Tartagal

Zoe se encuentra en perfecto estado de salud. La menor estaba en la casa de su novio de 16 años.

Salta Hoy

20 / 10 / 2026

 

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La niña había sido vista por última vez el domingo pasado por la noche en la casa de su abuela, con quien reside. 

Tras no regresar, su familia difundió pedidos de ayuda en redes sociales y recién este martes realizó la denuncia por su desaparición.

La Policía la encontró hoy en la vivienda de su novio, un adolescente de 16 años. 

La familia de este chico sabía que estaba allí, su padrastro informó a sus familiares, aunque no está claro por qué no se dio aviso antes a las autoridades.

El caso podría dar lugar a la intervención de organismos de protección y de la Justicia para determinar las circunstancias de la ausencia y resolver las medidas de cuidado correspondientes. 

También se mencionó la posibilidad de que se investigue la conducta de los adultos que sabían dónde estaba la niña. 

Lo principal, es que la niña fue encontrada y que se esperaba que quedara bajo cuidado de sus familiares, con intervención de las autoridades.


 

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