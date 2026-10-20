Desde el IPS piden a los médicos recetar medicamentos más económicos
Martín Baccaro, presidente del Instituto Provincial de Salud, fue entrevistado esta mañana por Radio Salta sobre los pagos a los profesionales.
Salta Hoy
20 / 10 / 2026
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Teniendo en cuenta el reclamo del Círculo Médico de Salta sobre el aumento del valor de las órdenes que lleva de $17 mil a $18.500.
"Suena duro pero es la forma de manejar racionalmente el recurso", dijo Baccaro, quien reiteró que la obra social provincial sigue en déficit.