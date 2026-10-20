Futuros Egresados: vuelve la convocatoria a jóvenes emprendedores de Salta
La segunda edición de la feria se realizará el 14 de noviembre en Plaza España. Estudiantes de nivel superior que tengan emprendimientos podrán inscribirse hasta el jueves 22 de octubre para participar de esta iniciativa que busca acompañarlos en el desarrollo de sus proyectos y ayudarlos a financiar sus estudios.
Salta Hoy
20 / 10 / 2026
La Secretaría de Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Salta preparan una nueva edición de la feria “Futuros Egresados”, una propuesta destinada a acompañar a estudiantes de nivel superior que emprenden para generar ingresos y sostener sus trayectorias educativas.
Tras la primera edición, realizada el pasado 9 de mayo en el Parque del Bicentenario, la iniciativa regresa con el objetivo de ofrecer a los jóvenes un espacio para exhibir, promocionar y comercializar sus productos, acercarse a nuevos públicos y fortalecer sus proyectos.
La convocatoria para participar ya está abierta y las inscripciones cierran este 22 de Octubre. Los estudiantes interesados podrán completar el formulario disponible en el perfil oficial de Instagram de la Secretaría de Gobierno o acceder al siguiente enlace: https://forms.gle/34wf8QNFFfMwqZAJ7.
La feria busca generar oportunidades concretas para que los jóvenes puedan impulsar sus emprendimientos, adquirir experiencia comercial y avanzar en sus proyectos personales y profesionales. La propuesta también pone en valor el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el Municipio para promover el emprendedurismo joven y contribuir al desarrollo productivo local.
La segunda edición de “Futuros Egresados” tendrá lugar el 14 de noviembre, de 17 a 23 horas, en Plaza España, con entrada libre y gratuita para todo el público.
Durante la jornada, los vecinos y visitantes podrán recorrer los puestos, conocer las propuestas de los estudiantes y acompañar a quienes apuestan al emprendimiento como una forma de crecer y continuar sus estudios.