Futuros Egresados: vuelve la convocatoria a jóvenes emprendedores de Salta

La Secretaría de Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Salta preparan una nueva edición de la feria “Futuros Egresados”, una propuesta destinada a acompañar a estudiantes de nivel superior que emprenden para generar ingresos y sostener sus trayectorias educativas.

Tras la primera edición, realizada el pasado 9 de mayo en el Parque del Bicentenario, la iniciativa regresa con el objetivo de ofrecer a los jóvenes un espacio para exhibir, promocionar y comercializar sus productos, acercarse a nuevos públicos y fortalecer sus proyectos.

La convocatoria para participar ya está abierta y las inscripciones cierran este 22 de Octubre. Los estudiantes interesados podrán completar el formulario disponible en el perfil oficial de Instagram de la Secretaría de Gobierno o acceder al siguiente enlace: https://forms.gle/34wf8QNFFfMwqZAJ7.

La feria busca generar oportunidades concretas para que los jóvenes puedan impulsar sus emprendimientos, adquirir experiencia comercial y avanzar en sus proyectos personales y profesionales. La propuesta también pone en valor el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el Municipio para promover el emprendedurismo joven y contribuir al desarrollo productivo local.

La segunda edición de “Futuros Egresados” tendrá lugar el 14 de noviembre, de 17 a 23 horas, en Plaza España, con entrada libre y gratuita para todo el público.

Durante la jornada, los vecinos y visitantes podrán recorrer los puestos, conocer las propuestas de los estudiantes y acompañar a quienes apuestan al emprendimiento como una forma de crecer y continuar sus estudios.

