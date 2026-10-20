La EET N° 3.118 llevará el nombre del Profesor Daniel Rubén Córdoba

La comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnica N° 3.118 impulsa el proyecto para denominar al establecimiento con el nombre del recordado físico y docente "Profesor Daniel Rubén Córdoba", creador del taller “Física al Alcance de Todos”.

La iniciativa busca homenajear al docente que transformó la enseñanza científica en Salta, permitiendo que cientos de jóvenes salteños de diversos contextos ingresaran al Instituto Balseiro y a centros de investigación internacionales.

Desde la institución, ubicada en la zona sudeste de la ciudad de Salta, destacan que su figura sintetiza los valores de la educación técnica pública: la excelencia académica, el pensamiento crítico, la perseverancia y el compromiso social. El proyecto cuenta con el respaldo y las firmas de directivos, docentes, personal no docente, familias y alumnos de la escuela.

La ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales, recibió a estudiantes, docentes y supervisores quienes elevaron la propuesta que pone en valor el legado de Daniel Córdoba que "hoy sigue vigente en quienes continúan con su labor", explicó la funcionaria, quien mencionó que "el reconocido docente salteño también ocupa un espacio destacado en los manuales educativos que el Gobierno distribuye para el nivel primario todos los años".

Además, estuvieron presentes en la reunión la coordinadora estratégica de Planeamiento y Desarrollo Educativo, Mariel Díaz Ruiz; el director general de Educación Técnica y Formación Profesional, Víctor Guerra y la asesora pedagógica, Analía Guardo.