El jueves 29 habrá un Reciclatón en la Unsa junto con la comunidad educativa

En el marco del plan de lucha contra el dengue y mitigación de los efectos que pueda ocasionar el fenómeno del Súper Niño, la Municipalidad, junto a la Universidad Nacional de Salta, realizará un Reciclatón en la Casa de Altos Estudios.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, manifestó que “la jornada será el día jueves 29 de octubre de 10 a 17 hs”, y detalló que “en el punto de acopio, la comunidad educativa podrá depositar de manera segura residuos que tengan en sus hogares como: residuos eléctricos y electrónicos, aceite vegetal usado y textiles, que serán recuperados y reutilizados por cooperativas y empresas; y por primera vez telgopor limpio y seco”.

También, se podrán depositar papel, cartón, plásticos, latas de aluminio y envases Tetra Brik, además de plásticos duros, como sillas y paragolpes, que serán transformados en madera plástica.

Pablo Naranjo, coordinador del Comité de Gestión Ambiental de la Unsa, expresó que “desde la Unsa venimos trabajando internamente en el tratamiento de residuos, entre ellos para el reciclaje, y es por eso que esta vez invitamos a los docentes, no docentes y estudiantes a traer desde sus domicilios aquellos residuos que les estén ocupando lugar”.

“El año pasado hicimos un descacharrado de las facultades con un balance muy positivo, por lo que esta vez queremos expandir el acopio y hacer partícipe a la comunidad educativa”, remarcó Naranjo.

Con estas acciones, la Municipalidad busca prevenir que estos residuos se acumulen en las cosas o que terminen en el Relleno Sanitario quitándole años de vida útil.