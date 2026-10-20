Mangione expuso en Diputados sobre presupuesto, infraestructura y convenios

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, asistió a la Cámara de Diputados para mantener una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Salud. Durante el encuentro, titular de la cartera sanitaria expuso un balance general de gestión, detalló la situación del recurso humano en los hospitales de la provincia y profundizó sobre las medidas administrativas y convenios público-privados que se implementan para optimizar las prestaciones del sistema sanitario.

Uno de los principales ejes de la presentación estuvo enfocado en las necesidades presupuestarias del área.

En este sentido, Mangione planteó la necesidad de incrementar la partida asignada al ministerio, al recordar que históricamente Salud percibe alrededor del 18% del presupuesto provincial, cifra que consideró insuficiente ante la creciente demanda en los nosocomios.

Asimismo, explicó que el ministerio cuenta actualmente con una planta de aproximadamente 13.500 agentes, convirtiéndose en una de las carteras con menor proporción de personal del Estado provincial, e informó que se avanza en la regularización progresiva de más de 600 trabajadores.

En materia de infraestructura y equipamiento de alta complejidad, el ministro informó sobre la apertura de licitaciones para la incorporación de tomógrafos y el desarrollo de convenios público-privados en hemodiálisis y terapias intensivas en distintas localidades del interior. “La modalidad público-privada permite que el Estado disponga de tecnología médica de última generación y garantice la atención de los pacientes sin cobertura, mientras que los privados asumen los costos de mantenimiento y facturan a las obras sociales”, sostuvo el funcionario. A su vez, remarcó que las prestaciones en hospitales del interior, como el centro de diálisis previsto en General Güemes y las nuevas terapias de Embarcación y Joaquín V. González, forman parte de este esquema de integración.

Otro de los puntos centrales del debate fue la puesta en marcha de un sistema de recupero de costos para cobrar las prestaciones que el sistema público brinda a pacientes con cobertura médica. Mangione indicó que las obras sociales adeudan miles de millones de pesos a la provincia y que, mediante auditorías y la contratación transitoria de una empresa especializada, se busca acelerar el cobro judicial de estos fondos para reinvertirlos en el sistema. También precisó que el Instituto Provincial de Salud (IPS) queda excluido de estas acciones y que se mantienen canales de diálogo con el PAMI.

Hacia el cierre, el titular de la cartera abordó la situación de los turnos en los hospitales cabecera, destacando la implementación progresiva de herramientas digitales, al tiempo que ratificó que continuarán los operativos territoriales en zonas vulnerables y la inversión proyectada para sumar ambulancias en toda la provincia.