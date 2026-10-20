Estudiantes de Metán presentaron su libro en la XVI Feria del Libro de Salta

En el marco de la XVI Feria del Libro de Salta, el Colegio de Educación Secundaria N° 5099 “Juan Carlos Dávalos” presentó la publicación “Tu Libro en la Escuela”, una propuesta nacida con el objetivo de revalorizar la palabra escrita y acompañar a los estudiantes para que se conviertan en constructores de su propio aprendizaje.

Liderado por la docente Celina del Carmen Velázquez, bajo la dirección Juan José Toconas y en articulación con escuelas primarias de la zona, el proyecto motivó con éxito la adquisición y consolidación de la lectoescritura mediante recursos creativos y un enfoque constructivista. A través de esta iniciativa, alumnos de 6° y 7° grado de primaria y de 1° a 5° año de secundaria crearon y seleccionaron sus propios cuentos breves y poesías.

La obra terminada ya forma parte del catálogo bibliográfico institucional para servir como fuente de estudio e inspiración para toda la comunidad educativa. Su llegada a la Feria del Libro de Salta representó el broche de oro para el esfuerzo de los alumnos y docentes involucrados.

Esta iniciativa, que da continuidad a un camino que promueve la lectura hace varios años en la institución, demuestra cómo la articulación entre niveles educativos y el trabajo cooperativo potencian el talento de los jóvenes, formándolos como lectores y escritores autónomos con pensamiento libre.