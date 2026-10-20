El Cabildo se sumó al Octubre Rosa con una iluminación especial

En el marco de Octubre Rosa, el Cabildo Histórico de Salta se sumó a las acciones de sensibilización por el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre.

La iluminación buscó convertir a uno de los edificios emblemáticos de la ciudad en un símbolo de concientización y recordar que los controles médicos y la detección temprana son fundamentales para el diagnóstico oportuno de la enfermedad.

De esta manera, la Municipalidad acompañó la jornada con una intervención que puso en primer plano la importancia del cuidado de la salud y la difusión de información para la prevención.