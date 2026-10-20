Salud refuerza la prevención y control de la tuberculosis en cárceles

En el marco de las estrategias de prevención, vigilancia epidemiológica y control de la tuberculosis, el Ministerio de Salud Pública llevó adelante un operativo sanitario en el Servicio Penitenciario de Villa Las Rosas, destinado a evaluar a personas que mantuvieron contacto directo con pacientes diagnosticados con la enfermedad.

La actividad fue coordinada por el Programa Provincial de Tuberculosis y contó con la participación de profesionales del Servicio de Tisiología del Hospital Señor del Milagro y del Centro de Salud N° 6 Barrio El Manjón. La intervención tuvo como finalidad identificar posibles casos, indicar los estudios correspondientes y garantizar el seguimiento médico oportuno.

Durante la jornada se evaluó a 47 personas privadas de la libertad. A todas se les solicitaron radiografías de tórax y, entre ellas, se identificó a 20 personas con síntomas respiratorios, a quienes se les indicó un estudio bacteriológico de esputo (BAAR). Las muestras serán analizadas en el laboratorio del Hospital Señor del Milagro.

La jefa a cargo del Programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), Mónica Reifenberg Teruel, destacó “la importancia de realizar controles a quienes mantuvieron contacto con pacientes diagnosticados, para avanzar en la detección temprana y establecer las medidas de atención necesarias”.

Agregó que, “este es el tercer operativo que el Ministerio de Salud Pública realiza durante el año en el Servicio Penitenciario, como parte del trabajo articulado con los equipos sanitarios de ese ámbito para fortalecer la prevención y el control de la enfermedad”.

La jornada contó con la participación de Federico Taboada, neumonólogo; Natalia Neriz, infectóloga; y Adriana Echazú, médica clínica, integrantes del equipo del Hospital Señor del Milagro.

Asimismo, está prevista la incorporación del Hospital Digital al ámbito penitenciario, con el propósito de ampliar el acceso a consultas médicas y fortalecer la cobertura sanitaria de las personas en el establecimiento.

¿Qué es la Tuberculosis?

Es una enfermedad infecciosa que puede afectar distintos órganos, aunque la forma pulmonar es una de las más frecuentes. Se transmite por el aire y cualquier persona expuesta a alguien con tuberculosis activa puede contraerla.

Entre los principales síntomas se encuentran la tos persistente durante más de dos semanas, la pérdida de peso sin causa aparente, la fiebre, la sudoración nocturna, el cansancio y el decaimiento. Ante la presencia de estos signos, se recomienda acudir al centro de salud u hospital más cercano para una evaluación médica.

El riesgo de desarrollar la enfermedad puede ser mayor en personas con diabetes, VIH, enfermedades oncológicas, insuficiencia renal crónica, artritis reumatoidea u otras condiciones que debilitan el sistema inmunitario. También pueden presentar mayor vulnerabilidad las personas en situación de calle y aquellas con consumo problemático de alcohol u otras sustancias.

Diagnóstico y tratamiento

Los estudios para confirmar la tuberculosis se indican según el criterio médico y la presentación clínica. Entre las herramientas diagnósticas se encuentran el análisis de muestras de esputo, la radiografía de tórax y otras pruebas específicas, de acuerdo con la evaluación de cada paciente.

El tratamiento consiste en una combinación de antibióticos durante al menos seis meses, aunque la duración puede variar según cada caso. Es fundamental cumplir las indicaciones del equipo de salud y completar el esquema, incluso si los síntomas desaparecen, para alcanzar la cura y evitar la aparición de resistencia a los medicamentos.

Medidas de prevención

La detección temprana y el tratamiento adecuado son fundamentales para interrumpir la transmisión. También es importante que las personas que tuvieron contacto estrecho con alguien diagnosticado accedan a una evaluación médica y, si corresponde, reciban tratamiento preventivo.

Entre las principales medidas de prevención se recomienda:

• Vacunar con BCG a los recién nacidos antes del egreso de la maternidad, para prevenir formas graves de tuberculosis.

• Ventilar diariamente los ambientes, especialmente los espacios compartidos.

• Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo o un pañuelo descartable al toser o estornudar.

• Consultar oportunamente ante síntomas compatibles con la enfermedad.

• Completar el tratamiento indicado y concurrir a los controles médicos.