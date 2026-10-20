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Saeta participó en Mendoza en el XIX Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito

El presidente de SAETA participó en la mesa redonda sobre movilidad urbana, espacio en el que se refirió al trabajo emprendido en materia de creación de nuevas líneas aprovechando nuevas vías que dinamizan la conexión entre municipios y a su vez, acorten los tiempos de viaje.

Salta Hoy

20 / 10 / 2026

 

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El presidente de SAETA, Claudio Mohr participó en Mendoza del Congresos Argentinos de Vialidad y Tránsito, un foro regional de intercambio de experiencias y debate, destinados a profesionales y técnicos que desarrollan su actividad ligada al sector vial y del transporte en general, ya sea desde el sector público o privado y en el ámbito rural o en el urbano. 

Al Encuentro, la empresa SAETA asistió invitada especialmente para presentar el trabajo que desarrolla en el área Metropolitana de Salta, en un modelo de acción conjunta entre los sectores público y privado.

En este marco Mohr participó en la mesa redonda sobre movilidad urbana, espacio en el que se refirió al trabajo emprendido en materia de creación de nuevas líneas aprovechando nuevas vías que dinamizan la conexión entre municipios y a su vez, acorten los tiempos de viaje.

También detalló el importante rol que cumple en este sentido, la difusión constante de información, adoptando a las redes sociales como canales de interacción entre la empresa y los usuarios.

El Congreso fue organizado por la Asociación Argentina de Carreteras, el Gobierno de la provincia de Mendoza, y el Consejo Federal de Inversiones, organización que reúne a todas las provincias argentinas. En esta oportunidad se analizaron temáticas como la innovación tecnológica; la seguridad vial; el financiamiento y gestión y la resiliencia climática.

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