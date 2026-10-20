La varicela se puede prevenir con la aplicación de vacunas

El Ministerio de Salud Pública recuerda la importancia de completar el esquema de vacunación contra la varicela, una enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a niños, aunque también puede presentarse en adolescentes y adultos.

La vacuna está incluida en el Calendario Nacional de Inmunización y se aplica de manera gratuita y obligatoria en hospitales y centros de salud públicos.

El esquema consta de dos dosis. La primera a los 15 meses de vida y, la segunda, a los 5 años de edad. Durante 2026, corresponde completar el esquema a los niños nacidos en 2021.

Se trata de una enfermedad infecciosa causada por el virus varicela-zóster, que se caracteriza por la aparición de fiebre y erupciones en la piel, generalmente acompañadas de picazón. Aunque suele tener una evolución favorable, en algunos casos puede provocar complicaciones que requieren atención médica.

El virus se transmite por vía aérea y por contacto directo con el líquido de las lesiones cutáneas de una persona infectada. El período de contagio comienza entre uno y dos días antes de la aparición de las erupciones y se extiende hasta que todas las lesiones se hayan convertido en costras.

Debido a su elevada capacidad de transmisión, la enfermedad puede propagarse rápidamente en espacios donde existe contacto cercano entre personas, como escuelas y jardines de infantes.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre el 61 % y el 100 % de las personas susceptibles pueden contraer la infección tras exponerse al virus.

Una profesional del programa de Inmunizaciones, Sandra Villagrán, dijo que “es fundamental que los padres y tutores controlen que los niños tengan las dos dosis correspondientes. La vacuna es gratuita, segura y constituye la principal herramienta para prevenir la enfermedad y sus complicaciones”.

Recomendó, además, que los niños que presenten fiebre y erupciones en la piel no asistan a establecimientos educativos ni mantengan contacto cercano con otros niños, a fin de evitar posibles contagios. Ante la aparición de estos síntomas, se debe realizar una consulta médica.

Situación epidemiológica

Según datos de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, en Salta, se notificaron 364 casos de varicela hasta la semana epidemiológica 39, finalizada el 3 de octubre de 2026.

Villagrán explicó que, “la incorporación de la vacuna al Calendario Nacional permitió reducir considerablemente la incidencia de esta enfermedad. Antes de su implementación, la provincia llegó a registrar picos de hasta 8 mil casos anuales”.

Desde la cartera sanitaria se recuerda que la vacunación es un derecho y se insta a las familias a concurrir al hospital o centro de salud más cercano para verificar y completar los esquemas correspondientes.