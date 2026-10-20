Ingreso a Secundaria y Técnica 2027: Educación fijó los lineamientos

El Ministerio de Educación y Cultura de Salta, mediante un trabajo coordinado entre la Dirección General de Educación Secundaria y la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, elaboró un documento que brinda un marco normativo unificado para orientar a los equipos directivos en la organización de los procesos de preinscripción, ingreso e inscripción correspondientes al Ciclo Lectivo 2027.

Esta medida se respalda en la Ley de Educación Provincial N° 7.546 y la Ley de Educación Nacional N° 26.206, garantizando la obligatoriedad del Nivel Secundario y el principio rector de gratuidad en la educación pública.

Uno de los ejes fundamentales de la disposición determina la garantía de ingreso irrestricto para todos los estudiantes en las escuelas públicas de la provincia. Por este motivo, se insta a las unidades educativas a desestimar cualquier mecanismo de evaluación selectiva o examen eliminatorio que condicione el acceso a la vacante según un orden de mérito.

El relevamiento de saberes previos se mantendrá únicamente con fines formativos y de diagnóstico pedagógico tras el proceso de preinscripción. Esta instancia pasa a denominarse "Período de Fortalecimiento de Capacidades", diseñado para detectar de forma temprana necesidades de acompañamiento e insumos para la planificación docente.

La normativa ratifica que ningún trámite administrativo —como la entrega de formularios, confirmación de vacantes o recepción de documentación— puede estar supeditado al pago de dinero. Respecto a las contribuciones económicas, tienen carácter estrictamente voluntario, salvo el seguro escolar que constituye el único concepto obligatorio regulado.

Criterios para el ingreso

Con el propósito de asegurar la previsibilidad, cada establecimiento deberá hacer pública de forma anticipada la cantidad de vacantes disponibles por turno, año y orientación, junto con los criterios objetivos de asignación ante casos de sobredemanda. Entre las pautas sugeridas figuran la presencia de hermanos ya matriculados, las vacantes reservadas para estudiantes recursantes y la cercanía del domicilio.

Asimismo, cada escuela elaborará su Protocolo Institucional de Preinscripción e Inscripción, donde especificará su cronograma, canales de consulta y la modalidad de atención presencial organizada conforme a los estándares de seguridad escolar. Finalmente, la cartera educativa sugirió que el período formal de preinscripciones para el Ciclo Lectivo 2027 se lleve a partir de fines de octubre.