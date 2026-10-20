Francia amplía el toque de queda tras las protestas violentas

Varias ciudades de Francia implementaron toques de queda desde el lunes por la noche, tras los saqueos y episodios de violencia registrados durante las protestas del último fin de semana.

La decisión fue anunciada por el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, quien informó que se establecerían restricciones parciales en las zonas donde la situación lo requiriera.

Este martes, el funcionario destacó el resultado de la medida. “Los toques de queda selectivos han contribuido a la calma de esta noche. Agradezco a los policías y gendarmes que velaron por su aplicación, así como a los prefectos por su movilización”, escribió en su cuenta de X.

Lecornu también anticipó que se establecerían nuevos toques de queda durante este martes en las áreas que lo necesitaran.

En París, la restricción comenzó a las 23 del lunes y se extendió hasta las 6 del martes en los alrededores de la Plaza de la República y en las calles cercanas a Les Halles, según indicaron las autoridades locales citadas por el canal BFM TV.

En Lyon, el toque de queda estuvo vigente entre las 21 y las 6 en una zona de Presqu’île, ubicada en el centro de la ciudad.

En el departamento de Norte, en el norte del país, el prefecto dispuso restricciones en sectores de Lille, Wattignies, Douai y Denain. La medida se aplicó entre las 20 y las 6 durante dos días, de acuerdo con la oficina del primer ministro francés.

En Niza, en el sureste de Francia, el alcalde Eric Ciotti anunció un toque de queda para menores de edad, que comenzó a regir el lunes a las 21.

Alrededor de 550.000 personas participaron el sábado de las protestas en distintas ciudades francesas. Según las cifras difundidas por el Ministerio del Interior, 2.397 personas fueron arrestadas durante las manifestaciones, que estuvieron marcadas por hechos de violencia.

Además, 997 policías y gendarmes resultaron heridos, siete de ellos de gravedad.